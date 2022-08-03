Работы по благоустройству на Ленинском проспекте завершены на 70%. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В порядок приводят участок от проезда Апакова до Университетского проспекта. Там убирают под землю все провода, прокладывают дополнительную водосточную сеть, а также устанавливают дождеприемные колодцы. На объекте уже начали мостить тротуары, а позже обновят асфальт на проезжей части и сделают парковочные карманы. Также заменят автобусные остановки на современные. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

