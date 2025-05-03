Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 10:00

Город

Парки и улицы Москвы стали центрами праздников на майские праздники

Парки и улицы Москвы стали центрами праздников на майские праздники

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Майские праздники в Москве проходят с масштабной культурной программой. По всей столице развернулся фестиваль "Московская весна Победы" – с выступлениями музыкантов, мастер-классами, квестами, танцами, театром и кулинарными уроками.

Особое внимание следует уделить ландшафтному фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы". Более 70 площадок украшают улицы, мосты и станции метро – в оформлении задействованы сотни дизайнеров. Цветочные композиции подобраны так, чтобы радовать москвичей и гостей города до конца лета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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