Парки и улицы Москвы стали центрами праздников на майские праздники

Майские праздники в Москве проходят с масштабной культурной программой. По всей столице развернулся фестиваль "Московская весна Победы" – с выступлениями музыкантов, мастер-классами, квестами, танцами, театром и кулинарными уроками.

Особое внимание следует уделить ландшафтному фестивалю "Лето в Москве. Сады и цветы". Более 70 площадок украшают улицы, мосты и станции метро – в оформлении задействованы сотни дизайнеров. Цветочные композиции подобраны так, чтобы радовать москвичей и гостей города до конца лета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.