Новый культурно-спортивный центр "Печатники" открылся на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы открыли новый культурно-спортивный центр "Печатники". Как отметил Сергей Собянин, в столице должно быть как можно больше мест, в которых москвичи смогут развивать таланты, укреплять здоровье и отдыхать.

В новом центре проходят занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, разные активности для участников программы "Московское долголетие". Там также планируют организовывать концерты, постановки, мастер-классы и конференции.

