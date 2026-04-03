03 апреля, 21:15Город
Новый культурно-спортивный центр "Печатники" открылся на юго-востоке Москвы
На юго-востоке Москвы открыли новый культурно-спортивный центр "Печатники". Как отметил Сергей Собянин, в столице должно быть как можно больше мест, в которых москвичи смогут развивать таланты, укреплять здоровье и отдыхать.
В новом центре проходят занятия по театральному, вокальному и изобразительному искусству, разные активности для участников программы "Московское долголетие". Там также планируют организовывать концерты, постановки, мастер-классы и конференции.
