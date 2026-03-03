03 марта, 15:30Город
В столице подвели итоги работы площадки проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах
В столице подвели итоги работы одной из главных площадок проекта "Зима в Москве" – на Воробьевых горах.
Она стала очень популярной среди москвичей и гостей города, одной из точек притяжения, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Зимняя сказка со световым шоу на фасаде Дворца пионеров, всепогодный каток и лыжня – все это каждый день привлекало тысячи гостей.
