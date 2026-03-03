Форма поиска по сайту

03 марта, 15:30

Город

В столице подвели итоги работы площадки проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах

В столице подвели итоги работы площадки проекта "Зима в Москве" на Воробьевых горах

Собянин рассказал о реконструкции Воробьевского путепровода

Машины загорелись после аварии на МКАД

Курс интенсивов "Цифровая мастерская" пройдет для участников "Московского долголетия"

Специалисты Мосводостока приступили к очистке решеток от снежной шуги и наледи

"Мой район. Место встречи": Алтуфьевский район с Анатолием Журавлевым

В Жилищном союзе Москвы рассказали, чем объясняются проблемы с вывозом мусора во дворах

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

Почти по 100 адресам в Москве появится контрастная подсветка пешеходных переходов

Интенсивное таяние снега в Москве начнется во второй декаде марта

В столице подвели итоги работы одной из главных площадок проекта "Зима в Москве" – на Воробьевых горах.

Она стала очень популярной среди москвичей и гостей города, одной из точек притяжения, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Зимняя сказка со световым шоу на фасаде Дворца пионеров, всепогодный каток и лыжня – все это каждый день привлекало тысячи гостей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Алина ГилеваМаксим Шаманин

