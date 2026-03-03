В Жилищном союзе Москвы рассказали, чем объясняются проблемы с вывозом мусора во дворах

Жители одного из столичных районов жалуются на горы мусора во дворах. Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин пояснил, что жалобы, поступающие региональным операторам, парируются тем, что плохо очищены подъезды к площадке.

Если нет снега и объективной причины, то ссылаются на плохую парковку граждан. Руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ЖКХ Вера Москвина добавила, что если жители не получают внятных ответов или получают отписки, то остается только обращаться в прокуратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.