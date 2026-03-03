Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта, 13:00

Город

В Жилищном союзе Москвы рассказали, чем объясняются проблемы с вывозом мусора во дворах

В Жилищном союзе Москвы рассказали, чем объясняются проблемы с вывозом мусора во дворах

"Сити": "Выставка одного шедевра" в Еврейском музее и центре толерантности

Почти по 100 адресам в Москве появится контрастная подсветка пешеходных переходов

Интенсивное таяние снега в Москве начнется во второй декаде марта

Славянский бульвар, Нижегородская и Ховрино стали популярными городскими вокзалами Москвы

Сразу две аварии с разницей в 3 километра произошло на МКАД

Московские врачи выполняют десятки тысяч высокотехнологичных операций ежегодно

Желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве до вечера 4 марта

Собянин рассказал, как московские предприниматели поддерживают участников СВО

Жители ЖК "Саларьево парк" пожаловались на уборку территории

Жители одного из столичных районов жалуются на горы мусора во дворах. Председатель Жилищного союза Москвы Константин Крохин пояснил, что жалобы, поступающие региональным операторам, парируются тем, что плохо очищены подъезды к площадке.

Если нет снега и объективной причины, то ссылаются на плохую парковку граждан. Руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере ЖКХ Вера Москвина добавила, что если жители не получают внятных ответов или получают отписки, то остается только обращаться в прокуратуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоИван ЕвдокимовРустам ШафиуллинМария Рыбакова

Почему у россиян снизился уровень цифровой грамотности?

Снижение связано с демографической динамикой

Еще один ключевой фактор – активное развитие технологий, в том числе ИИ

Читать
закрыть

Как изменятся продукты и цены после введения новых ГОСТов?

Потребитель сможет доверять тому, что лежит на полке

Увеличение стоимости товаров, изготовленных по ГОСТу, будет в пределах уровня инфляции

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от "схемы Долиной" на авторынке?

При продаже дорогостоящего имущества важна медицинская экспертиза о вменяемости продавца

Сделку необходимо фиксировать юристам

Читать
закрыть

Какие астрономические явления ждут россиян в 2026 году?

12 августа пройдет парад планет

13 и 14 декабря 2026 года жители смогут наблюдать за метеорным потоком Геминиды

Читать
закрыть

Что будет с турпотоком россиян на Ближний Восток?

Если конфликт не затянется, россияне не откажутся от поездок в страны Ближнего Востока

В среднем туристы помнят о негативных событиях в том или ином регионе около трех недель

Читать
закрыть

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика