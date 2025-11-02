График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

02 ноября, 09:15

Город

В доме культуры "ГЭС-2" пройдет масштабный книжный фестиваль

В доме культуры "ГЭС-2" пройдет масштабный книжный фестиваль

В Москве пройдет более 400 мероприятий ко Дню народного единства

Москвичам рассказали о погоде 2 ноября

Московские пенсионеры пришли на концерт, посвященный памяти певца Козловского

ДТП произошло на Живописном мосту в Москве

Пожар в жилом доме в Зеленограде ликвидирован

Фура, "Газель" и автомобиль каршеринга столкнулись на проспекте Маршала Жукова

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

Подготовка в Новому году началась в Москве

Участники "Московского долголетия" стали гостями концерта, посвященного певцу Козловскому

В московском доме культуры "ГЭС-2" 2 ноября проходит книжный фестиваль с более чем сотней событий, включая лекции, дискуссии и книжную ярмарку. Также доступна мистическая экскурсия по булгаковским местам с посещением квартиры писателя и подъемом на видовую ротонду.

В Дарвиновском музее открылась выставка "Вселенское дело", где представлены работы 45 художников из разных городов России. На территории "Хлебозавода" состоится благотворительный фестиваль, на котором можно познакомиться с 300 собаками и кошками из приютов и передать для них корм и лекарства.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

