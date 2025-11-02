В доме культуры "ГЭС-2" пройдет масштабный книжный фестиваль

В московском доме культуры "ГЭС-2" 2 ноября проходит книжный фестиваль с более чем сотней событий, включая лекции, дискуссии и книжную ярмарку. Также доступна мистическая экскурсия по булгаковским местам с посещением квартиры писателя и подъемом на видовую ротонду.

В Дарвиновском музее открылась выставка "Вселенское дело", где представлены работы 45 художников из разных городов России. На территории "Хлебозавода" состоится благотворительный фестиваль, на котором можно познакомиться с 300 собаками и кошками из приютов и передать для них корм и лекарства.

