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Новости

02 октября, 08:00

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Всемирная неделя космоса начнется на ВДНХ 4 октября

Всемирная неделя космоса начнется на ВДНХ 4 октября

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С 4 октября на территории ВДНХ стартует Всемирная неделя космоса. Она приурочена к памятной дате – 66 лет назад Советский союз запустил первый в истории космический спутник.

Тематические экскурсии и лекции пройдут в центре "Космонавтика и авиация". Гостям расскажут о секретных станциях, о лунной программе, а также о работе космонавтов в невесомости. Для участия в неделе космонавтики необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте ВДНХ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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