23 сентября, 01:00Город
"Мой район. Навигатор": в Москве строят дорогу, которая свяжет Южное Бутово и Коммунарку
В Новомосковском округе строят дорогу, которая соединит Калужское шоссе и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Этот маршрут свяжет столичный район Южное Бутово и Коммунарку.
Там как раз активно строятся жилые кварталы. На месте будущей дороги уже идет монтаж инженерных коммуникаций. Трасса пройдет через деревню Бачурино. В ходе работ благоустроят подъезды, которые прилегают к жилым кварталам и населенным пунктам.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Программа: Мой район. Навигатор