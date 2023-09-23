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Новости

23 сентября, 01:00

Город

"Мой район. Навигатор": в Москве строят дорогу, которая свяжет Южное Бутово и Коммунарку

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Загруженность столичных дорог оценили в 5 баллов

В Новомосковском округе строят дорогу, которая соединит Калужское шоссе и участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Этот маршрут свяжет столичный район Южное Бутово и Коммунарку.

Там как раз активно строятся жилые кварталы. На месте будущей дороги уже идет монтаж инженерных коммуникаций. Трасса пройдет через деревню Бачурино. В ходе работ благоустроят подъезды, которые прилегают к жилым кварталам и населенным пунктам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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