Москва онлайн покажет полумарафон "Моя столица"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 октября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть полумарафон "Моя столица". Корреспондент Лариса Соколова пообщается с участниками и организаторами.

Полумарафон "Моя столица" – один из серии забегов от проекта "Фармэко – Бегом по Золотому кольцу". Проект стартовал в 2014 году. Он включает в себя 10 масштабных забегов, которые проходят с мая по октябрь в разных городах России. В мероприятии традиционно участвуют все желающие. Разминки и мастер-классы для участников проводят известные спортсмены, победители и призеры чемпионатов мира и Олимпийских игр.

Смотрите прямую трансляцию 1 октября в 10:20 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.