Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября, 03:05

Общество

"Мой район. Навигатор": в Москве началась золотая осень

"Мой район. Навигатор": в Москве началась золотая осень

"Московский патруль": 4 тыс преступлений раскрыли в столице с помощью городских камер

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру пятницы

Специалисты рассказали, как жить с деменцией

Новости часа: Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена

"Актуальный репортаж": как обезопасить себя в походе за грибами

Землю накроет очередная магнитная буря 23–24 сентября

Эксперты ответили на вопросы о вакцинации от коронавируса осенью

"Атмосфера": переменная облачность ожидается в Москве 23–24 сентября

Новости часа: Собянин рассказал о ремонте 55 спортивных объектов в столице

В столице началась золотая осень, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Пока еще красных и желтых листьев не так много, но уже совсем скоро природа превратится в настоящую сокровищницу. Тем более, что погода продолжает радовать москвичей. Осадков не ожидается, будет ясно и солнечно. В выходные воздух прогреется до 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Навигатор
обществопогодавидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика