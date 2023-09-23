"Мой район. Навигатор": в Москве началась золотая осень

В столице началась золотая осень, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Пока еще красных и желтых листьев не так много, но уже совсем скоро природа превратится в настоящую сокровищницу. Тем более, что погода продолжает радовать москвичей. Осадков не ожидается, будет ясно и солнечно. В выходные воздух прогреется до 25 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.