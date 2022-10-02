В Москве заработали ярмарки выходного дня

В Москве начали работать ярмарки выходного дня. Открылось почти 1,5 тысячи торговых мест. Покупателям предлагают сезонные продукты со всей России, а также из ближнего зарубежья.

Помимо этого, увеличено количество мест для продажи молока, мяса, рыбы, а также кондитерских изделий и хлеба. Вся продукция тщательно проверяется и получает соответствующие документы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.