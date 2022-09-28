Осенние ярмарки выходного дня откроются в столице 30 сентября

В Москве готовятся к открытию осенние ярмарки выходного дня. Они заработают с 30 сентября. Всего будет открыто 66 площадок.

Там можно будет купить сезонные продукты из России, Армении, Белоруссии, Киргизии, Молдавии и других стран. В этот раз заявки на участие подали 1,5 тысячи фермеров.

Как рассказали в ГБУ "Московские ярмарки", ротация фермеров проводится три раза в год. Это делают, чтобы дать возможность разным производителям представить свою продукцию. Места на ярмарках предоставляются бесплатно, все расходы город берет на себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



