"Это наш город": на центральном участке Троицкой линии ведутся четыре тоннелепроходки

На Троицкой линии метро строят четыре тоннеля. Работы ведут на центральном участке. Это девять километров путей, где расположены станции "Зил", "Крымская", "Академическая", и "Вавиловская". Там работают четыре тоннелепроходческих комплекса.

Троицкая линия соединит юг, иго-запада столицы и ТиНАО. С нее пассажиры смогут пересаживаться на платформы МЦК и другие линии метро.