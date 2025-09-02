Интерактивная площадка форума "Москва 2030" позволит больше узнать о нейронных связях

В Гостином Дворе работает одна из самых интерактивных площадок форума "Территория будущего. Москва 2030". Атмосфера знаний там позволяет посетителям в игровой форме узнавать больше о человеческом организме, растить новые нейронные связи и даже заряжаться гормонами счастья.

Экспозиция рассчитана на широкую аудиторию. Почему стоит посетить именно эту площадку форума? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.