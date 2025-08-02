Новости Москвы: более 220 бахчевых развалов откроется в столице 3 августа

Более 220 бахчевых развалов откроется в Москве 3 августа. Дыни и арбузы туда привезут из разных регионов, в том числе из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Для удобства москвичей около 130 площадок появится рядом с продуктовыми магазинами.

Еще больше тысячи жителей района Люблино приступили к осмотру квартир в новых домах, построенных по программе реновации. В жилых комплексах создали 600 квартир с улучшенной отделкой. На прилегающей территории провели благоустройство, обустроили детские и спортивные площадки.

Автомобильный фестиваль "ПроДвижение" стартовал на ВДНХ. Он проходит в честь 86-летия главной выставки страны. Гости мероприятия могут посетить более 20 площадок 2 и 3 августа. Там москвичи и туристы поучаствуют в мастер-классах, пообщаются с коллекционерами, узнают о главных автоновинках.