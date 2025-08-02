Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа, 18:30

Город

Новости Москвы: более 220 бахчевых развалов откроется в столице 3 августа

Новости Москвы: более 220 бахчевых развалов откроется в столице 3 августа

Театр Сторителлинга выступил на Патриарших прудах в рамках "Театрального бульвара"

Собянин рассказал о завершении реставрации фасадов дворца Дурасова в усадьбе Люблино

Спектакль "Очень влюбленные школьники" покажут в рамках фестиваля "Театральный бульвар"

Виновник ДТП в Ясеневе находился в состоянии алкогольного опьянения

"Мой район. Новости": Дом русского бильярда открыли в Савеловском районе

"Мой район. Новости": капитальный ремонт сделают в доме в Лианозове

"Мой район. Новости": жилой квартал появится на месте промзоны "Кирпичные улицы"

"Мой район. Новости": устройства для поисково-спасательных операций будут делать в Силино

Мультимедийный павильон "Искусство строить" открыли в парке "Музеон" в Москве

Более 220 бахчевых развалов откроется в Москве 3 августа. Дыни и арбузы туда привезут из разных регионов, в том числе из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, а также Краснодарского и Ставропольского краев. Для удобства москвичей около 130 площадок появится рядом с продуктовыми магазинами.

Еще больше тысячи жителей района Люблино приступили к осмотру квартир в новых домах, построенных по программе реновации. В жилых комплексах создали 600 квартир с улучшенной отделкой. На прилегающей территории провели благоустройство, обустроили детские и спортивные площадки.

Автомобильный фестиваль "ПроДвижение" стартовал на ВДНХ. Он проходит в честь 86-летия главной выставки страны. Гости мероприятия могут посетить более 20 площадок 2 и 3 августа. Там москвичи и туристы поучаствуют в мастер-классах, пообщаются с коллекционерами, узнают о главных автоновинках.

Читайте также
городедареновацияфестивалитранспортвидеоКарина Ильина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика