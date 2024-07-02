Выставочные стенды с медиаэкранами появятся перед зданием ТАСС по случаю юбилея агентства

Пространство перед зданием ТАСС в Москве будет благоустроено по случаю юбилея агентства на Тверском бульваре. На площадке перед входом заменят выставочные стенды на современные, с медиаэкранами. Таким образом, там можно будет проводить цифровые выставки.

Кроме того, в ближайшее время в столице будут приведены в порядок парк "Усадьба Трубецких в Хамовниках", школы при Алексеевском монастыре на Верхней Красносельской улице в Красносельском районе, а также территория Всероссийского музея декоративного искусства в Тверском районе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

