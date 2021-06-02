Остров Балчуг начали благоустраивать. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Работы стартовали на трех набережных – Софийской, Раушской, Космодамианской. Там обновят тротуары и замостят гранитной плиткой. А еще уберут все воздушные провода, чтобы улучшить визуальный облик пространства.

На парапетах сделают специальную подсветку. Все зеленые зоны вдоль набережных сохранят, дополнительно высадят 600 деревьев и 11 тысяч кустарников. Основные работы по благоустройству острова Балчуг планируют завершить уже к сентябрю.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.