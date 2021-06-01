Улицы вблизи стадиона "Торпедо" назвали в честь Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Две безымянные улицы, расположенные в районе стадиона "Торпедо", получили названия в честь легендарного нападающего автозаводцев Эдуарда Стрельцова и тренера Виктора Маслова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам президиума.

"Пять безымянных улиц, площадей и номерных проектируемых проездов получили свои наименования. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.

Новые наименования в память о Стрельцове и Маслове получили проектируемые проезды № 1266 и 1267 в Даниловском районе. Теперь они будут называться улица Эдуарда Стрельцова и улица Виктора Маслова соответственно.

"В 1997 году стадиону на улице Восточной было присвоено имя Эдуарда Стрельцова, в 1999 году у входа на стадион установлен памятник. В 2023 году планируется завершить реконструкцию стадиона – его трибуны смогут вмещать до 15 тысяч человек", – говорится в материале.

Также название получила безымянная площадь в Пресненском районе, расположенная между улицами Поварской и Большой Никитской у Садового кольца. Ей присвоили название площадь Чайковского в память о великом композиторе.

"Проектируемому проезду № 636, расположенному в районе Ново-Переделкино (ЗАО), присвоено наименование Бархатный переулок. Прежде на территории Ново-Переделкина находилось село Орлово (или, по другим источникам, Орловец), в котором в 1825 году начала работать ковровая фабрика купца Епанешникова. В 1830-е годы фабрика выпускала бархатные ковры из шпанской и русской шерсти", – пояснили в мэрии.

Кроме того, название в честь балерины Галины Улановой получила площадь перед кинотеатром "Иллюзион", который располагается в сталинской высотке на Котельнической набережной. Теперь она будет называться площадь Галины Улановой, поскольку балерина жила в непосредственной близости от нее по адресу Котельническая набережная, дом 1/15.

Ранее сообщалось, что Сергей Собянин присвоил наименования 19 площадям, улицам и скверам города. Скверу, который находится у Московского нефтеперерабатывающего завода вблизи 1-го Капотнинского проезда в 2-м квартале района Капотня (ЮВАО), присвоено наименование сквер Героев-нефтяников.