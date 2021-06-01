Улицы вблизи стадиона "Торпедо" назвали в честь Эдуарда Стрельцова и Виктора Маслова

18:55
Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин
Две безымянные улицы, расположенные в районе стадиона "Торпедо", получили названия в честь легендарного нападающего автозаводцев Эдуарда Стрельцова и тренера Виктора Маслова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы по итогам президиума.
"Пять безымянных улиц, площадей и номерных проектируемых проездов получили свои наименования. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", – говорится в сообщении.
Новые наименования в память о Стрельцове и Маслове получили проектируемые проезды № 1266 и 1267 в Даниловском районе. Теперь они будут называться улица Эдуарда Стрельцова и улица Виктора Маслова соответственно.
"В 1997 году стадиону на улице Восточной было присвоено имя Эдуарда Стрельцова, в 1999 году у входа на стадион установлен памятник. В 2023 году планируется завершить реконструкцию стадиона – его трибуны смогут вмещать до 15 тысяч человек", – говорится в материале.
Также название получила безымянная площадь в Пресненском районе, расположенная между улицами Поварской и Большой Никитской у Садового кольца. Ей присвоили название площадь Чайковского в память о великом композиторе.
"Проектируемому проезду № 636, расположенному в районе Ново-Переделкино (ЗАО), присвоено наименование Бархатный переулок. Прежде на территории Ново-Переделкина находилось село Орлово (или, по другим источникам, Орловец), в котором в 1825 году начала работать ковровая фабрика купца Епанешникова. В 1830-е годы фабрика выпускала бархатные ковры из шпанской и русской шерсти", – пояснили в мэрии.
Кроме того, название в честь балерины Галины Улановой получила площадь перед кинотеатром "Иллюзион", который располагается в сталинской высотке на Котельнической набережной. Теперь она будет называться площадь Галины Улановой, поскольку балерина жила в непосредственной близости от нее по адресу Котельническая набережная, дом 1/15.
Ранее сообщалось, что Сергей Собянин присвоил наименования 19 площадям, улицам и скверам города. Скверу, который находится у Московского нефтеперерабатывающего завода вблизи 1-го Капотнинского проезда в 2-м квартале района Капотня (ЮВАО), присвоено наименование сквер Героев-нефтяников.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: