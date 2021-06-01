Собянин присвоил наименования 19 площадям, улицам и скверам Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин присвоил наименования 19 площадям, улицам и скверам города. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы по итогам заседания президиума правительства города.

"Порядка двух десятков безымянных скверов, площадей, улиц и номерных проектируемых проездов получили свои наименования", – говорится в сообщении.

Скверу, который находится у Московского нефтеперерабатывающего завода вблизи 1-го Капотнинского проезда в 2-м квартале района Капотня (ЮВАО) присвоено наименование сквер Героев-нефтяников.

Сквер, находящийся со станцией метро "Сокольники" между Сокольнической площадью и площадью Сокольнической Заставы (ВАО), получил название сквер Московского метро.

Скверу, расположенному перед центральным клиентским офисом ПАО "Россети Московский регион" (улица Вавилова, дом 7Б) по нечетной стороне улицы Вавилова вблизи примыкания Канатчикова проезда в Академическом районе (ЮЗАО) присвоено наименование сквер Московских энергетиков.

Сквер Борец появился у одноименной спортивной школы в Ново-Переделкине, а сквер у станции метро "Люблино" получил название Люблинский сквер.

Кроме того, в Москве теперь появились площади Академика Вершиловой (в память о микробиологе и эпидемиологе Пелагее Вершиловой), Валерия Харламова (в честь двукратного олимпийского чемпиона и восьмикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР, хоккеиста Валерия Харламова), Крестовниковых (в память о купеческой династии Крестовниковых), а также площадь Мазурина (в честь купца Константина Мазурина).

Также новые наименования присвоили и улицам столицы.

"В память о Герое Советского Союза, главном маршале бронетанковых войск Петре Алексеевиче Ротмистрове (1901–1982) проектируемым проездам № 1 290а и 1 291, расположенным в районе Щукино (СЗАО), присвоено наименование улица Ротмистрова. В память об архитекторе, мастере ландшафтной архитектуры Виталии Ивановиче Долганове (1901–1969) проектируемому проезду № 6 329, расположенному в районе Хорошёвский (САО), присвоено наименование аллея Архитектора Долганова. С целью сохранения исторического топонима проектируемому проезду № 2 169, расположенному в районе Хорошёвский (САО), присвоено наименование улица Военное поле", – говорится в материалах.

Помимо этого, в Москве появилась улица Игоря Нетто, получившая свое название в память об олимпийском чемпионе и чемпионе Европы, футболисте Игоре Нетто.

Для того чтобы сохранить исторический топоним безымянному проезду, расположенному между проспектом Академика Сахарова и домом 3 по Орликову переулку в Красносельском районе, ему было присвоено наименование Домниковский переулок.

В столице также появились улицы Архитектора Великовского, Ивана Гераськина, Эрисмана и проезды Весловский и 7-й проезд Марьиной Рощи.

Также Собянин утвердил проект развития территорий у станций Тушинская и Трикотажная МЦД-2.

Кроме того, в этом месяце в Москве начался мониторинг зеленых насаждений. На специальных площадках дендрологи и энтомофитопатологи обследуют более 10 тысяч деревьев и 17 тысяч кустарников.