Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Главные символы Центрального Московского ипподрома – квадрига и конные скульптуры – отреставрированы, сообщил Сергей Собянин. Чтобы сохранить все элементы, реставраторы работали на месте – на высоте свыше 20 метров. В главном корпусе работы продолжаются. В частности, реставрация фасадов выполнена уже на 65%.

"Еще один проект комплексного развития территорий переходит в стадию строительства. В бывшей столичной промзоне Серп и Молот возведут общественно-деловой центр из двух корпусов. Рядом построят трехэтажный паркинг. В результате реализации проекта в Нижегородском районе будет создано более 1,5 тысячи новых рабочих мест", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Готовность станции "Остров мечты" Бирюлевой линии метро уже превышает 20%. Строители уложили почти 10 тысяч кубометров железобетона для основных конструкций из предусмотренных 25 тысяч.