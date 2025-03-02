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02 марта, 20:20

M24.RU

Масленичные гулянья прошли в кинопарке "Москино"

Масленичные гулянья прошли в кинопарке "Москино"

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Проводы зимы в декорациях сказок: в кинопарке "Москино" отметили Масленицу. За праздничными забавами зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

Организаторы подготовили программу для всей семьи с народными играми, спектаклями и концертами. Гости кинопарка смогли узнать о масленичных традициях на Руси, а также научиться печь блины по традиционным рецептам разных регионов страны. На мастер-классах расписывали городецкие свистульки в форме петушков, гжельские шкатулки, ярославские кружки с фигурками-мишками и другие предметы. Помимо этого, на центральной площади у посетителей была возможность покататься на катке и тюбинговой горке под музыку из любимых фильмов.

О самых интересных активностях в кинопарке "Москино" рассказала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

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Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева
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