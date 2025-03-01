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01 марта, 23:45

M24.RU

В арт-парке "Никола-Ленивец" на Масленицу сожгли гигантскую мельницу

В арт-парке "Никола-Ленивец" на Масленицу сожгли гигантскую мельницу

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1 марта в арт-парке "Никола-Ленивец" состоялось традиционное сожжение арт-объекта по случаю Масленицы. За огненным перформансом зрители Москвы онлайн могли следить в прямом эфире.

В этом году сжигали гигантскую мельницу высотой 26 метров. Ее автором стал художник Николай Полисский. Сооружение с вращающимися лопастями отсылает к "Дон Кихоту" Сервантеса и символизирует великанов, у которых нет шансов победить в сражении с храбрым рыцарем. Арт-объект в течение трех месяцев возводили 18 строителей. Они использовали горбыль, палеты, тонкомер и сено.

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