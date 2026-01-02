Московский ипподром откроется после реставрации в конце 2026 года. Его площадь увеличат до 115 тысяч квадратных метров. Вместимость главной зрительской трибуны вырастет до двух тысяч мест.

В главном корпусе разместят музей истории ипподрома и коневодства, ресторан и тотализатор. Для наездников и лошадей построят подземный тоннель, также создадут конный двор на 1 600 голов. Все беговые дорожки полностью обновят.

