Фестиваль "Московское чаепитие" проходит на Тверской площади в столице

Проект "Зима в Москве" стартовал в столице. Он объединил в себе все зимние фестивали. Один из крупнейших фестивалей проекта – "Московское чаепитие". Его флагманская площадка расположилась на Тверской площади.

В рамках "Московского чаепития" можно продегустировать особый праздничный купаж "Чай Москва". Его разливают из самовара. Тем, кто проголодался, предлагают попробовать теплую плюшку с сахаром, изюмом, маком и корицей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.