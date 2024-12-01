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01 декабря, 16:15

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Фестиваль "Московское чаепитие" проходит на Тверской площади в столице

Фестиваль "Московское чаепитие" проходит на Тверской площади в столице

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Проект "Зима в Москве" стартовал в столице. Он объединил в себе все зимние фестивали. Один из крупнейших фестивалей проекта – "Московское чаепитие". Его флагманская площадка расположилась на Тверской площади.

В рамках "Московского чаепития" можно продегустировать особый праздничный купаж "Чай Москва". Его разливают из самовара. Тем, кто проголодался, предлагают попробовать теплую плюшку с сахаром, изюмом, маком и корицей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоКарина ИльинаАнастасия Арсланова
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