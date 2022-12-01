Москвичи старшего поколения смогут передать участникам СВО письма и вязаные вещи

В столице стартовала благотворительная акция "Поделись теплом". Москвичи старшего возраста, участники проекта "Московское долголетие", начали собирать теплые вещи и письма для бойцов российской армии, участвующих в спецоперации. Сбор посылок продлится до 13 декабря.

Чтобы присоединиться к акции, любой желающий может передать теплые вещи в отделы проекта "Московское долголетие". Они находятся в территориальных центрах социального обслуживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.