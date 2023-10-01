Новый корпус появится в ГКБ № 31 имени академика Савельевой

Новый многоэтажный корпус 31-й городской больницы имени мени академика Савельевой появится на месте старого. По плану, в нем будут проводить сложные травматологические и ортопедические операции. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Со временем старый корпус перестал справляться с потоком пациентов. Теперь здесь будет почти в 4 раза больше места. В восьмиэтажном здании начнет работать диагностическое отделение и стационар, в котором одновременно смогут лечиться до 100 пациентов. В корпусе сделают 7 операционных.

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