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01 октября, 12:30

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Новый корпус появится в ГКБ № 31 имени академика Савельевой

Новый корпус появится в ГКБ № 31 имени академика Савельевой

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Новый многоэтажный корпус 31-й городской больницы имени мени академика Савельевой появится на месте старого. По плану, в нем будут проводить сложные травматологические и ортопедические операции. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Со временем старый корпус перестал справляться с потоком пациентов. Теперь здесь будет почти в 4 раза больше места. В восьмиэтажном здании начнет работать диагностическое отделение и стационар, в котором одновременно смогут лечиться до 100 пациентов. В корпусе сделают 7 операционных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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