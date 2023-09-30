Дороги и тротуары в Москве помоют с шампунем

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В рамках подготовки города к зиме столичные дороги и тротуары промоют специальным шампунем, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, этот шампунь помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, не смывающиеся обычной водой.

"В рамках утвержденного графика в субботу тщательно промоем концентрированным моющим средством асфальтобетонные и плиточные покрытия на всю ширину проезжей части, прилегающие к ним парковки, тротуары и дворовые территории", – сказал Бирюков.

В недоступных для техники местах работы выполнят вручную. Заммэра отметил, что моющее средство, которое используется для промывки дорог, безопасно. Оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей. После работ дороги очистят водой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Москва остается самым зеленым мегаполисом мира. Благодаря реализации различных экологических проектов воздух в городе за последние годы стал вдвое чище. Мэр напомнил, что в Москве за последние годы создали или благоустроили в общей сложности порядка тысячи парков, тысячи дворов, 500 улиц и общественных пространств.

До этого сообщалось, что специалисты промыли подземный пешеходный переход на Тверской улице. В рамках подготовки к Дню города будет промыто и приведено в порядок около двух тысяч сооружений.

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