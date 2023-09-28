Около 300 пациентов прошли лечение в новом отделении радионуклидной терапии ГКОБ №1

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Порядка 300 пациентов прошли курс лечения в новом отделении радионуклидной терапии (РНТ) городской клинической онкологической больницы (ГКОБ) №1. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на замглавы столичного департамента здравоохранения Саиду Гаджиеву.

Она напомнила, что новое отделение на базе ГКОБ №1 было открыто в конце мая. По ее словам, здесь пациенты смогут получить специализированное лечение препаратами изотопа йода, самария и стронция.

"Этот метод позволяет воздействовать на опухоль точечно с минимальными побочными эффектами. Также в отделении РНТ проводят лечение пациентов с эндокринной патологией, сопровождающейся повышенной выработкой гормонов – тиреотоксикозом", – добавила Гаджиева.

Замглавы столичного департамента здравоохранения отметила, что всего за время работы нового отделения специалисты оказали помощь около 300 пациентам, из них более 200 с тиреотоксикозом и свыше 70 со злокачественными новообразованиями щитовидной железы.

Радионуклидную терапию проводят для пациентов в рамках дневного и круглосуточного стационара в зависимости от вида выбранной терапии. После нее пациенту необходимо некоторое время оставаться в отделении РНТ в комфортной палате.

На лечение изотопами пациентов с опухолями щитовидной железы направляет онкологический консилиум центра амбулаторной онкологической помощи, в котором они наблюдаются.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что новый травматолого-ортопедический корпус ГКБ № 31 планируют открыть в январе следующего года. Мэр Москвы сообщил, что в этом корпусе будет установлено современное оборудование, которое позволит повысить качество оказания услуг.

До этого стало известно, что с 2011 года в Москве было построено свыше 140 больничных корпусов, зданий поликлиник, подстанций скорой помощи и других медицинских объектов.

Мэр Москвы рассказал о новом травматолого-ортопедическом корпусе больницы № 31