В ИКБ № 1 тестируют систему пожарной безопасности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Строительство новых корпусов лечебно-диагностического комплекса ИКБ № 1 практически завершено. Сейчас там проводится тест системы пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Депстроя столицы.

Строители благоустроили три корпуса больницы, смонтировали инженерное и медицинское оборудование. На данный момент продолжаются пусконаладочные работы.

Новые корпусы будут площадью 133 тысячи "квадратов". Внутри зданий расположатся 546 мельцеровских боксов для пациентов. В каждом боксе установлена система вентиляции и кондиционирования, туалет, душ, многофункциональные кровати, а также кнопка вызова врачей.

Кроме того, разместят центр по лечению хронических вирусных гепатитов с дневным стационаром, реанимацию, профильные кафедры медвузов, инфекционный акушерский блок с отделением неонатологии. В комплексе установят новую медицинскую технику, включая аппараты КТ, МРТ, УЗИ, дефибрилляторы и другие приборы. Благодаря этому врачи смогут быстро проводить диагностику и лечить почти все инфекционные заболевания, не переводя пациентов в другие стационары.

Также в больнице разместят современную клиническую лабораторию, где будут проводить до 15 тысяч исследований в сутки. Отдельно расположат лабораторный блок для диагностики инфекционных заболеваний I и II группы патогенности. Первых пациентов примут уже до конца этого года.

Ранее сообщалось, что врачи флагманского центра Филатовской больницы за первые недели работы спасли две тысячи пациентов. Медперсонал работает по новым стандартам, что помогает быстрее ставить диагнозы и назначать лечение.

Москвичам рассказали о завершении основных работ по строительству нового комплекса ИКБ № 1