Эксперты предложили создать в магазинах полки с бесплатными товарами для пенсионеров в РФ

Создать в магазинах специальные полки с бесплатными товарами для пенсионеров предложили эксперты. Как пишет РБК, чтобы поднять уровень жизни пожилых россиян, также посоветовали выдавать целевые сертификаты на покупку лекарств. Причем оплачивать их рекомендуют цифровым рублем.

Среди идей – ярмарки, на которых мелкие и средние фермеры смогут предлагать свои товары без наценки. По мнению экономистов, эти шаги снизят расходы пенсионеров на товары повседневного спроса до 20%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.