В районе Марьино в Москве появились новые общественные зоны

В Москве привели в порядок территорию возле прудов-регуляторов в Марьине. Здесь появились тротуары, лавочки и площадки для выгула собак. Также здесь можно гулять и заниматься спортом.

В рамках реализации мероприятий были выполнены работы по обустройству новой дорожно-тропиночной сети замене покрытия уже существующих дорог. Также выполнены работы по ремонту мостовых сооружений, выполнены работы по замене осветительного оборудования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.