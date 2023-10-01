Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 11:30

Город

В районе Марьино в Москве появились новые общественные зоны

В районе Марьино в Москве появились новые общественные зоны

Полумарафон "Моя столица" стартовал в Москве

Москва подготовилась к отопительному сезону

Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения

Мост из стекла свяжет основной корпус Третьяковской галереи с новым зданием

Ярмарка фермерской продукции стартовала на Тверской площади

Московский зоопарк перешел на зимний режим работы

Тысячи детских площадок отремонтировали в Москве

Всемирная неделя космоса начнется на ВДНХ 4 октября

В Раменках перекрыли несколько улиц для проведения полумарафона "Моя столица"

В Москве привели в порядок территорию возле прудов-регуляторов в Марьине. Здесь появились тротуары, лавочки и площадки для выгула собак. Также здесь можно гулять и заниматься спортом.

В рамках реализации мероприятий были выполнены работы по обустройству новой дорожно-тропиночной сети замене покрытия уже существующих дорог. Также выполнены работы по ремонту мостовых сооружений, выполнены работы по замене осветительного оборудования.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовидеоЕвгения МирошкинаВиктория Коннова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика