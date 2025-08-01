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Новости

01 августа, 12:15

Город

Начинают работу площадки форума "Территория будущего. Москва 2030"

Начинают работу площадки форума "Территория будущего. Москва 2030"

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Площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" начали работу с 1 августа. Москвичи и туристы могут посетить экспозиции в том числе в Гостином дворе, на "Лужниках" и ВДНХ.

Там посетители пообщаются с роботами и искусственным интеллектом, посмотрят на работу современного беспилотного транспорта и многое другое. Кроме того, гости форума получат шанс познакомиться с актуальными направлениями московских колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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