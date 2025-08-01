Начинают работу площадки форума "Территория будущего. Москва 2030"

Площадки форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" начали работу с 1 августа. Москвичи и туристы могут посетить экспозиции в том числе в Гостином дворе, на "Лужниках" и ВДНХ.

Там посетители пообщаются с роботами и искусственным интеллектом, посмотрят на работу современного беспилотного транспорта и многое другое. Кроме того, гости форума получат шанс познакомиться с актуальными направлениями московских колледжей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.