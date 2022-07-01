Новости последнего часа: почти 80 школ, детсадов и поликлиник построят инвесторы в ТиНАО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Почти 80 школ, детсадов и поликлиник построят инвесторы в ТиНАО в ближайшие годы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Десять очистных сооружений построено и реконструировано в ТиНАО за 10 лет. Выполнена реконструкция более 55 километров канализационных сетей и 14 канализационных насосных станций.

Выручка компаний кластера "Сколково" в ТиНАО выросла больше, чем вдвое в 2021 году. Речь идет о 263 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе мэра.