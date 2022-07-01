За 10 лет в Новой Москве создано почти 200 тыс рабочих мест

Свыше 200 тысяч рабочих мест создали в ТиНАО за 10 лет. При этом организовано все так, чтобы люди могли найти работу рядом с домом. И по такой схеме уже живут более 60% местных жителей. Их трудоустраивают, например, в сфере логистики и производства. Кроме того, развиваются строительство и соцобъекты.

Одним из центров притяжения в Троицком и Новомосковском округах является бизнес-парк "Комсити". На более чем 100 тысячах квадратных метров разместились офисы, торговая галерея, а также парковая территория. Еще там есть подземная и наземная парковки. Все это сделано для того, чтобы сотрудники могли с комфортом добираться на работу и при этом не волноваться за свои автомобили в течение дня.

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