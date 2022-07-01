В Новой Москве за 10 лет построено и реконструировано 335 км дорог

С каждым годом ТиНАО развивается и становится комфортнее. За 10 лет там появилось метро, построено 114 социальных объектов и свыше 300 километров дорог. Сейчас жилые районы ТиНАО не уступают проектам того же класса внутри МКАД.

Как увеличилась инфраструктура ТиНАО? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.