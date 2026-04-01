В Москве подготовили маршрут по местам силы, где сбываются желания. В парке "Фили" стоит "Корабль мечты". Нужно покрутить штурвал и дождаться одной из восьми подсказок. "Корона" советует проявить характер, "Сердце" просить помощи у близких, "Ключ" составить план.

На Мосфильмовской улице в сквере "Аллея звезд" стоит памятник Евгению Леонову в роли Доцента. Если потереть его бронзовые пальцы, в кошельке прибавится денег.

В Филипповском переулке на стене дома закреплен "Ключ удачи". Нужно повернуть его в замочной скважине и загадать желание.

