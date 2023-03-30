Новости часа: Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Льготное автокредитование в РФ возобновляют для медиков, работников образования, участников СВО и их семей. Об этом заявили в Минпромторг.

Сканеры QR-кодов для оплаты по СБП установили более чем на 400 турникетах БКЛ метро. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Украинские военные обстреляли населенный пункт Троицкое на территории ЛНР из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в ТАСС.