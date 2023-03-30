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Экономика

Новости часа: Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов

Новости часа: Минпромторг РФ частично возобновил программу льготных автокредитов

В столичных ТЦ появились магазины 5 турецких брендов с начала года

Собянин рассказал, как город стимулирует развитие частного предпринимательства

Новости часа: около 80 тыс автомобилистов пересели на метро с открытием БКЛ

Новости часа: в "Росэнергоатоме" назвали суть "новой концепции" МАГАТЭ на ЗАЭС

"Деньги 24": частные дома в Подмосковье могут подорожать на 20% в 2023 году

Новости часа: Путин заявил о росте торговли с основными партнерами РФ

Новости часа: ВСУ обстреляли жилые дома в Донецке

Новости часа: москвичи совершили 10 млн бесплатных пересадок на наземном транспорте

"Актуальный репортаж": в РФ хотят ограничить цены на продукты в аэропортах и на вокзалах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Льготное автокредитование в РФ возобновляют для медиков, работников образования, участников СВО и их семей. Об этом заявили в Минпромторг.

Сканеры QR-кодов для оплаты по СБП установили более чем на 400 турникетах БКЛ метро. Об этом рассказал заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Украинские военные обстреляли населенный пункт Троицкое на территории ЛНР из реактивной системы залпового огня. Об этом сообщили в ТАСС.

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