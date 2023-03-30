Продажи виниловых пластинок выросли в полтора раза в 2022 году

Винил в России снова становится популярным. В 2022 году продажи пластинок выросли в полтора раза, подсчитали аналитики ресурса "Чек Индекса".

С 2020 года спрос вырос на 296%. По данным платформы ОФД, виниловые пластинки прибавили в цене на 18% в 2022 году по сравнению с 2021 и 36% по сравнению с 2020.

Чем объяснить такой интерес к ретро-носителям? Насколько дорогое это увлечение? И готовы ли современные исполнители и музыканты вернуться к записи на виниловые диски? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.