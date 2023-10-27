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27 октября, 17:45

Экономика

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки

Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки

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Многодетные семьи получат выплаты от государства в размере до 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Правительство РФ выделило еще более 17 миллиардов рублей на поддержку многодетных семей, выплачивающих ипотеку. Об этом сообщил Михаил Мишустин.

Программа компенсации ипотечных платежей распространяется на семьи, где третий или последующий ребенок родился после 1 января 2019 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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