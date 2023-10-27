Ценовая динамика в РФ минимум вдвое превышает цель по инфляции в 4% – Набиуллина

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Текущая ценовая динамика в России как минимум вдвое превышает цель по инфляции в 4%. Об этом заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"Цены растут высокими темпами. Сентябрьское ускорение инфляции заметно превысило наши оценки. Высокое ценовое давление и в октябре. Даже если вынести за скобки разовые факторы, текущая ценовая динамика как минимум вдвое превышает целевую инфляцию", – приводит ее слова РИА Новости.

По прогнозам ЦБ, по итогам 2023 года инфляция составит 6–7%. При этом, как добавила Набиуллина, Банк России обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели.

Вместе с этим глава регулятора отметила интерес граждан к депозитам. Спрос на потребительские кредиты при этом снизился.

"Рост ставок позволяет компенсировать издержки от инфляции, поэтому интерес граждан к депозитам вырос", – сказала она.

Кроме того, в стране продолжает расти интерес россиян к ипотеке. Однако в большинстве случаев это льготные программы, которые не обладают чувствительностью к ключевой ставке.

Ранее Центробанк принял решение повысить ключевую ставку до 15% годовых. Свое решение ЦБ объяснил нынешним инфляционным давлением, которое значительно усилилось и сложилось выше ожиданий регулятора.



Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 15%