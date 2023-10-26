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26 октября, 11:36

Экономика

В России могут на полгода установить запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы

Фото: 123RF/ffphoto

В России хотят ввести на полгода запрет на экспорт отдельных видов мяса птицы. С таким предложением выступило министерство сельского хозяйства РФ. Соответствующая информация появилась на портале проектов нормативных правовых актов.

"В целях сдерживания роста потребительских цен на социально значимую продукцию и недопущения дефицита предлагается установить временный запрет на вывоз отдельных видов мяса птицы за пределы территории РФ сроком на 6 месяцев", – отмечается в материале.

По данным Росстата, в сентябре цены на курицу увеличились на 5,67%, а на яйца – на 7,83%. К 16 октября мясо птицы возросло в стоимости еще на 2,5%, а яйца продержались на сентябрьском уровне – 7,8%.

Владимир Путин поинтересовался причинами роста цен на мясо птицы у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и потребовал от правительства оперативной реакции.

Глава Минсельхоза по видеосвязи представил доклад о ситуации в отрасли и уточнил, что меры принимаются. Он добавил, что производители мяса птицы, "чувствуя свою социальную ответственность", начали снижать цену на курятину.

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