Путин заявил, что прямое включение из курятника оживило работу с кабмином

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Владимир Путин положительно оценил прямое включение из подмосковного курятника главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Уточняется, что в ходе совещания российского лидера с членами правительства Патрушев и Воробьев доложили о начале работы селекционного центра по выведению кур в Московской области.

Глава области отметил, что они находятся в центре производственного процесса, "что, наверное, отчасти и слышно". При этом до участников совещания доносилось кудахтанье.

"Дмитрий Николаевич (Патрушев. – Прим. ред.), то, что вы из курятника с нами общаетесь, – это здорово, это оживляет нашу сегодняшнюю работу, встречу с правительством", – приводит ТАСС слова главы государства.

Ранее Владимир Путин поинтересовался причинами роста цен на мясо птицы у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева и потребовал от правительства оперативной реакции.

Глава Минсельхоза по видеосвязи представил доклад о ситуации в отрасли и уточнил, что меры принимаются. Он добавил, что производители мяса птицы, "чувствуя свою социальную ответственность", начали снижать цену на курятину.