Предельный размер социального вычета повысят в России

В России повысят предельный размер социального вычета. На данный момент максимальная сумма, с которой гражданин РФ может получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Предлагается поднять эту базу до 150 тысяч. Также будет увеличена предельная сумма налогового вычета за образование детей.

Многие ли граждане РФ пользуются возможностью сделать налоговый вычет? И сложно ли его оформить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.