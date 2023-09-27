Центр Москвы перекроют 29 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 сентября, 07:15

Общество

Предельный размер социального вычета повысят в России

Предельный размер социального вычета повысят в России

Процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 9,77%

В России биржевые цены на топливо отразятся на стоимости на АЗС через 1,5 месяца

В Москве стартовала российская неделя государственно-частного партнерства

Столичные фабрики стали производить на 13% больше мебели

Эксперты оценили идею раздачи пенсионерам продуктов с истекающим сроком годности

"Жизнь в большом городе": фармацевтическая Москва

"Деньги 24": на сколько выросли цены на развлекательные мероприятия в РФ

Новости часа: Собянин рассказал о развитии спортивного кластера "Свиблово"

В ГД поддержали идею бесплатно раздавать пенсионерам товары с истекающим сроком годности

В России повысят предельный размер социального вычета. На данный момент максимальная сумма, с которой гражданин РФ может получить вычет, составляет 120 тысяч рублей. Предлагается поднять эту базу до 150 тысяч. Также будет увеличена предельная сумма налогового вычета за образование детей.

Многие ли граждане РФ пользуются возможностью сделать налоговый вычет? И сложно ли его оформить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
экономикаобществовидеоНикита ПименовАнастасия БородинаИван Пашков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика