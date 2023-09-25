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25 сентября, 16:45

Экономика

В Минэкономразвития спрогнозировали рост услуг ЖКХ

В Минэкономразвития спрогнозировали рост услуг ЖКХ

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В Минэкономразвития спрогнозировали рост услуг ЖКХ в 2024 году. Есть вероятность, что цены в среднем могут увеличиться на 10%. Как отметили в ведомстве, индексация тарифов связана с ростом затрат во всей отрасли электроэнергетики. То есть, изменились цены на металлы, выросла стоимость оборудования, также на ситуацию повлияла инфляция.

Сколько будут стоить коммунальные услуги в 2024 году? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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