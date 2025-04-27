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27 апреля, 08:45

Экономика

В России готовят к запуску новый сервис бесконтактных платежей "Волна"

В России готовят к запуску новый сервис бесконтактных платежей "Волна"

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В России в ближайшее время планируется запуск нового сервиса для бесконтактных платежей "Волна". Приложение, разработанное Национальной системой платежных карт, сейчас проходит тестирование и станет альтернативой Apple Pay.

Технология использует Bluetooth Low Energy и обеспечивает безопасную передачу данных с карты на терминал. Десятки банков уже тестируют систему, а массовое внедрение ожидается в 2026 году. Россия продолжает развивать современные способы оплаты, включая биометрию и СБП.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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