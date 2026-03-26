Минфин РФ разъяснил новые правила денежных переводов с 1 апреля

В России с 1 апреля меняются правила денежных переводов. Как пояснили в Минфине, привычных для граждан операций изменения не касаются. Новые правила распространяются лишь на налоги, страховые взносы и другие платежи, которые поступают на казначейские счета.

Теперь в реквизитах физлицам придется полностью указывать фамилию, имя и отчество. Это касается и юридических лиц. Изменения носят технический характер и направлены на совершенствование национальной платежной системы.

