Число поддельных денег в России снизилось на 20%

Число поддельных денег в обращении в России за год упало на 20%, сообщили в Центробанке. Всего из оборота изъяли 6 565 купюр. В прошлом году на 1 миллион банкнот приходилась 1 фальшивая.

Самыми популярными у мошенников остаются купюры номиналом 1 000 и 5 000 рублей, рассказал экономический обозреватель Евгений Беляков. Для защиты от фальшивок он посоветовал чаще использовать безналичную оплату и получать деньги переводом по номеру телефона.

