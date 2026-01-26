Участники программы "Сделано в Москве" получили 1,5 млрд дополнительной выручки

Участники программы "Сделано в Москве" получили 1,5 миллиарда дополнительной выручки в 2025 году. Показатели удалось улучшить на 50% по сравнению с 2024 годом.

Развиваться и зарабатывать бизнесу помогают городские меры поддержки, включая партнерство с маркетплейсами, создание брендированных витрин и открытие на Болотной площади "Фабрики подарков" московских производителей.

Какие товары там можно купить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.