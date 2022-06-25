Москвичи пожаловались на дорогие подгузники. Из-за санкций цены на них быстро и значительно выросли.

Выправлять ситуацию хотят за счет организации производства внутри страны. Сколько будут стоить отечественные памперсы и когда они появятся в продаже? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.