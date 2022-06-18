Первые предметы личной гигиены выпустили в РФ из отечественной целлюлозы

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Российские компании-производители одноразовых подгузников и прокладок изготовили первые партии товаров из отечественной целлюлозы, сообщает издание РБК.

Утоняется, что компания "Драйлок текнолоджиз" выпустила первую партию предметов личной гигиены в количестве 1 миллиона подгузников и прокладок, компания "Фламинго" – 2 миллиона подгузников для взрослых. Товары поступят в магазины после прохождения санитарно-гигиенической сертификации ориентировочно до конца июня.

Как отметила коммерческий директор компании "Драйлок текнолоджиз" Наталья Зайцева, после введения европейских санкций против РФ компании лишились целлюлозы необходимого типа. По ее словам, с марта рост цен на прокладки и подгузники в среднем составил 20–40%.

В свою очередь директор ассоциации "АУРА-Тех" Иван Бирюков сообщил, что ежегодно 150 тысяч тонн целлюлозы ввозилось из США, Финляндии, Бразилии, Швеции, Франции, Бельгии и Южной Кореи в Россию.

Он добавил, что в 2021 году стоимость подгузников для взрослых составляла 25,3 рубля за штуку, в марте–апреле 2022 года она достигала 53,3 рубля за штуку на госзакупках. На данный момент средняя цена подгузника для взрослых составляет 34 рубля.

Гендиректор "Фламинго" Никита Волокитин уточнил, что более 70% рынка памперсов для взрослых занимает госзаказ на обеспечение нуждающихся в данной категории товаров.

В настоящее время рассматриваются альтернативные рынки для закупки товаров для женской и детской гигиены в среднем ценовом сегменте, среди них Китай и Турция.

Как сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ, регистрационные удостоверения для участия в госзакупках могут выдаваться и на импортную продукцию.

Уточняется, что бумажное волокно изготавливается в стопках листов (кипах) плотностью 700–800 грамм на 1 квадратный метр и толщиной около 1 миллиметра, в то время как для производства прокладок и подгузников необходимо сырье в рулонах – флафф-целлюлоза.

"Фактически конвертация из кип в рулоны – это дальнейшая обработка целлюлозы, роспуск, формирование полотна, сушка, намотка тамбура и перерезка на рулоны, в итоге стоимость сырья возрастает", – пояснил гендиректор компании "Николь-Пак" Валерий Мирзин.

Компания "Фламинго" закупило первую линию для выпуска флафф-целлюлозы в целях обеспечения себя сырьем в необходимом формате, в августе планируется запуск второй линии. При этом стоимость каждой линии составляет 50 тысяч евро. Две линии позволят перерабатывать ежемесячно 500 тонн сырья в кипах, после чего из него будут изготавливаться 10 миллионов подгузников, сообщил гендиректор компании.

В свою очередь представитель "Драйлок" сообщил о закупке сырья для производства товаров компании.

Коммерческий директор "Драйлок текнолоджиз" Наталья Зайцева подчеркнула, что порядка 50% себестоимости подгузника и прокладки составляет целлюлоза, снизить стоимость затрат на их производство можно с помощью компенсации удорожания сырья.

По ее словам, уровень локализации составит порядка 70–80% при переходе на отечественную целлюлозу, однако резинки, липучки, суперабсорбент и клей остаются импортными.

Гендиректор "Фламинго" Никита Волокитин отметил необходимость поддержки отрасли со стороны государства.

8 апреля Евросоюз утвердил пятый пакет санкций против России. Наряду с прочими мерами, он предусматривает эмбарго на поставки российского угля, древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и спиртных напитков, которое начнет действовать с августа 2022 года.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

